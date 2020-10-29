Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, восхитила фигурой в нежном пудоровом платье

Популярная турецкая модель прославилась после того, как начала делиться в Инстаграм своими фото, отснятыми для модного глянца и рекламы одежды. Девушка не пересекает черту и не надевает слишком откровенных нарядов, однако она совсем не скрывает свои достоинства в декольте. Яркие платья с глубокими вырезами считают своеобразной изюминкой каждого образах Бахари.

На одном из теплых вечерних фото девушка восхитила пышной фигурой в нежно-пудровом платье. Девушка смогла благодаря удачному наряду не только подчеркнуть тонкую линию талии, но еще и довольно пышный бюст в v-образном вырезе на декольте.

«Иногда вам просто нужно, чтобы один человек сказал вам, что все будет хорошо. 💖 🐻», - романтично отметила Бахари под постом.

Вот как отвечают в сети:

«Экстраординарный образ🔥; Красиво ❤; Hermosa; Идеальная фигура; Ты такая же сладкая, как цветок осени 🌹; Очень сексуальная фигура👌; Кожа прекрасна, как медовая роза❤️; У вас все будет нормально, а то и немного. 👍😀😘; Всегда потрясающе💗; Великолепная женщина прекрасно одета 🔥🔥🔥; Да, да, теперь мы получили все наше внимание 😍; Hermosa💘; Такая красивая и такая горячая, потрясающая фигура, совершенно великолепная; Так прекрасно; Все розы с тобой всегда; обнаженные формы; Твое тело невероятное! 😀».

Мы также писали, что девушка подогревает интригу к себе при помощи провокативных нарядов. Гюль носит именно платья с открытыми декольте, зачастую совсем не скрывающими ее фигуру. Поэтому нередко Бахари удается поразить видом, ведь шестой размер бюста скрыть довольно непросто.

В бархатном платье с тонкими бретелями, которые она приспустила с плеч, девушка выглядела очень привлекательно. Темно-синяя ткань в сочетании с ярким макияжем и распущенными волосами смотрелась довольно изысканно на фигуре Гюль, уверены фанаты:

«🌹Красивое лицо; просто девочка разбивает сердце❤️;Очень мило😘😍; Ваши губы просят 🍆🍆💦; Bellísima ❤️😍; развлечения всегда такие сладкие💋;; отступление невозможно, просто шикарно; Ух ты, красавица 😍😍😍😍; Красиво❤️❤️; Очень красивая дама .... 👑👑👑; Очень хорошая детка».

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