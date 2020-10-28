Суддя шоу "Танці з зірками", українська балерина Катерина Кухар публічно принизила Надю Мейхер

Як пише Politeka.net, це сталося під час дев'ятого прямого ефіру шоу. Надія виступала з драматичним номером, танцюючи відразу з двома чоловіками. Після виступу засмучена невдалим трюком Надія вислухала зауваження судді.

Катерина Кухар зазначила, що її бентежить вираз обличчя екс-солістки «ВІА Гра» під час танцю. Вона порадила Мейхер попрацювати над "ротовою мімікою".

Схоже, Надії це зауваження не сподобалося, так як вона вирішила відповісти. Мейхер заявила, що не може танцювати, зчепивши зуби. Вона припустила, що Кухар в балеті також показує почуття на сцені.

"У тебе така ротова міміка в кожному ефірі, що до тебе ще рости і рости", – заявила Мейхер.

Варто відзначити, що на цьому перепалка двох жінок не закінчилася. Під час оголошення оцінок Кухар піднялася з місця і принизила Мейхер, показавши, як вона танцює. По обличчю співачки було видно, що їй стало дуже неприємно. Після оголошення результатів вона поспішила піти, ледве стримуючи емоції.

Під відео в Ютуб Наді порадили спокійніше реагувати на критику.

"Надя, не уподібнюйся Фреймут, від тебе глядачі чекають не сперечань з суддями, а перемоги в шоу", " Надя вмій приймати критику, тим більше конструктивну!", "Цього разу Надя щось психанула", - пишуть люди.

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