Дев'ятий випуск шоу "Танці з зірками" 2020 дуже розчарував українців розв'язкою

На межі вильоту цього разу опинилися дві пари: Надія Мейхер і Кирило Васюк, а також Сергій Танчинець і Яна Цибульська, передає Politeka.net. Але несподівано актриса Дар'я Петрожицька, яка отримала найменше балів від журі, але уникла зони ризику завдяки голосам глядачів, вирішила покинути шоу замість однієї з пар. Так, цього тижня шоу покинула Дар'я Петрожицька та її партнер Ігор Гелуненко.

У мережі глядачі розкритикували неадекватні коментарі і грубість запрошеної судді Маші Єфросиніної, яка під час своєї участі в "Танцях з зірками" дійшла тільки до п'ятого ефіру, Григорія Чапкіса і Катерини Кухар. Дісталося також телеведучій Ользі Фреймут, яка за порівняно слабкий танець з Лесею Нікітюк отримала 10 балів від Кухар.

"Несподіване для кого? Ви топили її з самого початку, а сьогодні перевершили самі себе - замовні коментарі Чапкіса і Єфросініної бридко було чути! Для вас і голосування глядачів вже нічого не варте - уперто пхаєте Фреймут, зливаєте Дашу та добрались вже і до Мейхер! Такими темпами скоро це, колись прекрасне шоу, будуть дивитись лише чоловік Фреймут та ви самі!!!",

"Нехай залишиться на совісті суддів-валити одну (Дарина) і тягнути за вуха до фіналу іншу (Фреймут) 😠 😠 😠 😠",

"Так згодна з думкою більшості👍гідний вчинок, Фреймут зі своїми образами вже дістала тягнуть як Кравець в тому сезоні вже не цікаво одне і теж так костюми тільки змінює, молодець Вєрка Сердючка класно поставила на місце, хоч вже на канал своїм ниттям не проситься😀",

"Було смішно дивитися як судить когось дерев'яна Єфросиніна (((",

"Гідно як переможець!!! Буратіно-Фреймут такого б не зробила!",

"Дуже шкода що Дарина покинула проект. На мій погляд, на даний момент найслабша учасниця О. Фреймут, повинна була піти вона", - пишуть глядачі.

Нагадаємо, Фреймут на тлі Нікітюк зганьбилася на" Танцях з зірками", відео нового фіаско.

Як повідомляла Politeka, Мейхер і Дімопулос розбурхали на "Танцях з зірками" баттлом в оточенні гарячих красенів.

Також Politeka писала, що Ольга Сумська перед "Танцями з зірками" показала дружбу із зіркою "Папіка".