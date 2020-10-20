Российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, поделился в сети откровениями о своей супруге Анжелике

Как передает Politeka, знаменитость разместил на своей странице в Инстаграм фотографию Анжелики в серебристом платье с глубоким декольте. Девушка довольно улыбается, ее волосы распущены, руки сложены в районе талии.

"Самая большая удача в моей жизни - это то, что я встретил Тебя, моя Анжелика. Я никогда не забуду нашу с Тобой первую встречу - это был самый длинный и незабываемый вечер в моей жизни. Спасибо Богу за то, что подарил мне Тебя!!! Спасибо Тебе за безумную Любовь, которая делает меня сильным и настоящим мужчиной! Спасибо Тебе за самых прекрасных деток - Алису и Амели! Я хочу пожелать тебе, моя Любовь, оставаться такой же нежной, красивой и самой Любимой. Я Люблю Тебя!!! С Днём рождения, мой Ангел!!!!", – написал Ревва.

Фанаты не прошли мимо этой публикации. Они также поздравили Анжелику с именинами и пожелали ей всего хорошего. Также фолловеры отметили цветущий вид и красоту девушки.

Также о своем Дне рождения написала в соцсети и сама Анжелика. Девушка выбрала для фото более откровенный образ, чем ее супруг. Она набросила на обнаженное тело кожаную куртку и томно улыбается в камеру.

"Мой день.. 20.10 🥳 🎂✨ Я верю, что в этот день именинник имеет vip проход в "желанношную" и его желания вступают в силу в первую очередь 😁 так вот: Желаю нам всем сегодня больше осознанности и доброты.. и ещё желаю чистого неба над головой, чистых морей и океанов, чистого воздуха, чистых помыслов и чистого сердца каждому. Я вас очень люблю, ВСЕХ", – пишет Анжелика.

Поздравили жену Реввы многие знаменитости, среди которых – Михаил Галустян и Алсу.

"С Днём Рождения 🥳 С днём рождения! Пусть все твои желания обязательно сбудутся!🙏🏻😍 Анжелика,красавица, просто богиня, В восторг подвергает одно ваше имя. Вам я желаю всегда быть счастливой И оставаться такой же красивой! Будь самой мечтательной, яркой, прекрасной, Будь искрометной, будь звездочкой ясной, Александра покоряй своим любящим взглядом, Пусть близкие люди всегда будут рядом", – написали они.

Не осталась в стороне и известная певица Вера Брежнева, которая поздравила девушку с днем рождения и пожелала звездной чете рождения мальчика.

Напомним, что Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".

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