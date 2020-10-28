Судья шоу «Танці з зірками», украинская балерина Екатерина Кухар публично унизила Надю Мейхер

Как пишет Politeka.net, это произошло во время девятого прямого эфира шоу. Надежда выступала с драматическим номером, танцуя сразу с двумя мужчинами. После выступления расстроенная неудавшимся трюком Надежда выслушала замечания судьи.

Екатерина Кухар отметила, что ее смущает выражение лица экс-солистки «ВИА Гра» во время танца. Она посоветовала Мейхер поработать над «ротовой мимикой».

Похоже, Надежде это замечание не понравилось, так как она решила ответить Кухар. Мейхер заявила, что не может танцевать, сцепив зубы. Она предположила, что Кухар в балете также показывает чувства на сцене.

"У тебя такая ротовая мимика в каждом эфире, что до тебя еще расти и расти", – заявила Мейхер.

Стоит отметить, что на этом перепалка двух женщин не закончилась. Во время выставления оценок Кухар поднялась с места и унизила Мейхер, показав, как она танцует. По лицу певицы было видно, что ей стало очень неприятно. После оглашения результатов она поспешила удалиться, еле сдерживая эмоции.

Под видео в Ютуб Наде посоветовали спокойней реагировать на критику.

«Надя, не уподобляйся Фреймут, от тебя зрители ждут не пререканий с судьями, а победы в шоу», «Надя умей принимать критику, тем более конструктивную!», «В этот раз Надя что-то психанула», - пишут люди.

Напомним, что новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой: "Мерзко было...".

Как сообщала Politeka, Мейхер после опасного трюка оправдалась за провал на "Танцях з зірками": "Парням не удалось...".

Также Politeka писала, что Кухар беспощадно приложила Фреймут и выдала свою любимицу на «Танці з зірками»: «Блестящая отличница…».