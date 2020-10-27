Суддя шоу "Танці з зірками", прима-балерина Єктеріна Кухар видала все, що думає про успіхи конкурсантів

Артистка опублікувала новий пост у своєму Instagram, який присвятила танцювальному шоу. Про це пише Politeka.net.

За словами Кухар, до дев'ятого ефіру глядачі змогли побачити справжній характер учасників і їх жагу до перемоги.

Так, артистка нагадала, що Юлія Саніна вийшла після травми на паркет і "не подавши виду прекрасно станцювала", а Надя Мейхер всупереч невдачі змогла зібрати волю в кулак і з третього разу виконала складну підтримку в кінці номера.

Не забула Кухар і про свою фаворитку - Санту Дімопулос.

"Залишається блискучою відмінницею з ефіру в ефір", - зазначила суддя.

Сергія Мельника і його партнерку Кухар віднесла до тих, хто не перестає її дивувати.

А ось найменше похвали дісталося Сергію Танчинецю і Олі Фреймут, з якою у Кухар до цього був конфлікт.

"І є люди, які продовжують шукати себе в танці – Сергій Танчинець і Оля Фреймут. І це абсолютно нормально, адже кожному потрібно стільки часу, скільки потрібно... у будь - якому випадку нам суддям, і впевнена, нашим глядачам, подобається спостерігати за тим, як учасники шоу йдуть до своєї перемоги", - підсумувала знаменитість.

Вона також опублікувала своє фото, на якому позує в ніжній сукні зі спущеними плечима і оригінальній прикрасі на голову з пір'ям.

Нагадавши, прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на "Танцях з зірками".

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