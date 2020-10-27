Надія Мейхер змусила публіку понервувати через складний елемент у танці під час останнього виходу на паркет проекту

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала найгостріші моменти пристрасного пасадобля (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Мейхер виконала танець разом з Кирилом Васюком і Даніелем Салемом. На ній був червоний наряд з довгим шлейфом. Останній і став причиною провалу цього тріо. Танець не вразив ні суддів, ні глядачів.

Сукня надії закрутилася навколо ноги партнера так, що її довелося деякий час розплутувати: в залі загасили світло, глядачі почали підтримувати тріо оплесками. А коли світло запалилося, підтримку таки вдалося виконати.

У підписі Мейхер прокоментувала ситуацію і пообіцяла відданим шанувальникам не здаватися.

"Знаю, що багато хто з Вас перенервував, коли побачив мене у фінальній підтримці... Спасибі за ваші переживання, але абсолютно не варто хвилюватися, адже кожна підтримка, перевіряється, неодноразово проводиться репетиція. І головне, в тому, що я можу встати на місток — не було ніяких сумнівів. Для мене це не є складний елемент. Складність цього елемента в даній ситуації полягала тільки в тому, щоб правильно підкинути і вичавити мене... І незважаючи на те, що з першого разу через спідницю моїм хлопцям не вдалося це зробити, ми все одно досягли мети!!!💪 💪 💪 Я ніколи не здавалася, ні за яких обставин, адже тільки тоді в житті можна багато чого досягти... Так і тут, повірте, я знайшла потрібні слова щоб "надихнути" своїх хлопчиків 🖤❤️", - поділилася переживаннями співачка.

Користувачі надали їй підтримку в коментарях:

"Взагалі не зрозумію, що там не вийшло, де наступив??? Все шикарно!!!!! 😍"

"Скільки експресії 👏 "

"змінюйте костюмера, від виступу до виступу костюми стають все більш незручними на вигляд, боюся, що і танцювати Вам у них не солодко((("

"фінал дуже небезпечний 🔥 🔥але все вийшло 🔥 😍 😍 браво"

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