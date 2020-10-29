Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в незвичайному образі

На фото Жизель позує в білій сорочці. Красуня її зав'язала на грудях, а під нарядом не виявилося білизни. Волосся у дівчини були розпущеними в цей раз. Олівейра дивилася прямо в об'єктив камери, хвалячись бездоганним тілом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку фотографа знаменитості.

Фанати поставили майже 400 лайків і написали коментарі:

"Вау. гарний портрет і гарне світло"," Прекрасно«,» Ні, ти не просто Барбі, Ти королева Малібу«,» дуже мило виглядаєш«,» ідеальна«,» вау, обожнюю тебе«,» вогонь, крихта«,» чорт, ти виглядаєш неймовірно«,» Божественна красуня«,» найкрасивіша дівчина в світі«,» вау, ось це форми«,» милашка«,» королівський погляд з будь-якого ракурсу«, " ти взагалі людина? Така красива, капець"»

Повідомлялося, що 27-річна супермодель Жизель Олівейра дала слушні поради, порадувавши новим відео.

Так, гаряча брюнетка постала в темному гольфику, щільно обтягнув її апетитні округлості, спочатку, природно, ненафарбованою. Поступово, крок за кроком, Жизель перетворювалася саме в ту красуню, яку знають і пам'ятають по фотографіях в Instagram.

Нагадавши, брюнетка з Victoria's Secret похвалилася фігурою в гарячих образах

А ще Politeka писала, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret здивувала формами в спортивках і маленькому ТОПі

Також Politeka повідомляла, що струнка брюнетка з Victoria's Secret спокусила виглядом в чорній блузці без білизни



