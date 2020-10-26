Ангел бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра похвасталась красотой, нарядившись в соблазнительные наряды

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Некоторые воспоминания», - коротко говорится в сообщении.

На кадрах Оливейра позирует в различных соблазнительных нарядах: в розовом пикантном купальнике, целуя бойфренда. Во время показал Victoria’s Secret, элегантно умостившись в кресле, а также в мини-бикини, которое решила задрать до неприличия.

«Бомбезный вид», «мир», «очень милая леди», «настоящая дива», «божественные изгибы», «вау, какие крутые фотки», «невероятная красота. Завидую тебе», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что ангел легендарного бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра восхитила безупречной фигурой в спортивных штанах

«Ношу каждый день эти спортивные штаны», - коротко говорится в сообщении.

На снимках видно Оливейру, которая в одних спортивных штанах и топе демонстрирует роскошную фигуру, эффектно присев в кадр. Дополнить образ знаменитость решила сумочкой и шлепками.

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