Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в необычном образе

На фото Жизель позирует в белой рубашке. Красотка ее завязала на груди, а под нарядом не оказалось белья. Волосы у девушки были распущенными в этот раз. Оливейра смотрела прямо в объектив камеры, хвастаясь безупречным телом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку фотографа знаменитости.

Фанаты поставили почти 400 лайков и написали комментарии:

"Вау. красивый портрет и красивый свет", "Прекрасно", «Нет, ты не просто барби, ты королева Малибу», «очень мило выглядишь», «идеальная», «вау, обожаю тебя», «огонь, крошка», «Черт, ты выглядишь невероятно», «божественная красотка», «самая красивая девушка в мире», «вау, вот это формы», «милашка», «королевский взгляд с любого ракурса», «ты вообще человек? Такая красивая, капец».

Сообщалось, что 27-летняя супермодель Жизель Оливейра дала дельные советы, порадовав новым видео.

Так, горячая брюнетка предстала в темном гольфике, плотно обтянувшем ее аппетитные округлости, сначала, естественно, ненакрашенной. Постепенно, шаг за шагом, Жизель превращалась именно в ту красотку, которую знают и помнят по фотографиям в Инстаграм.

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