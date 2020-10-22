Бразильская модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret порадовала фанатов, показав безупречную красоту вблизи

Снимки красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Я влюблена в этот хайлайтер», - коротко говорится в сообщении.

На снимках Оливейра позирует очень близко к камере, демонстрируя безупречную красоту. Модель принимает разные позы, показательно «стреляя» глазами. Фанаты пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Очень красиво», «божественный взгляд», «максимальная красота. Ты еще никогда не выглядела так красиво», «ааа, я влюбилась», «светишься, как настоящий диамант», «очень мило выглядишь», «я влюбился в твое лицо», - пишут они.

До этого сообщалось, что бразильская модель Жизель Оливейра, которая является звездой Victoria’s Secret, примеряла роль школьницы-бунтарки

Модель была одета в короткую плиссированную юбку, блестящий топ и красивый строгий пиджак. Образ она дополнила массивными туфлями и сумочкой в виде сердечка.

Стоит отметить, что выглядела звезда Victoria’s Secret превосходно. От ее длинных стройных ног невозможно отвести взгляд. За 20 минут пост красотки оценили почти 4 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.