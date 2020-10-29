Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про ексклюзивність

На фото Сьюзі позувала топлес. Красуня була зовсім без білизни, надівши тільки колготи в сіточку. Волосся Кортес зібрала в хвіст, а сама спокусливо вигнулася на підлозі, гладячи рукою найпікантніші місця. Груди дівчина прикрила пластиром, щоб не засвітити найпікантніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Самий ексклюзивний контент для вас !!",- написала дівчина під фотографією.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя любов, як красиво", "досконалість"," яка рука На наступному фото і якщо воно спереду набагато краще"," у тебе найпрекрасніші дари"," чудово ідеально"," гаряче гаряче і дуже жарко"," кажуть краса, красиві груди, я люблю тебе, моя королева"," вишукана чуттєвість", " груди дуже неприродна, дуже не красиво...", "Чудово, Чудово, ви теж найкращі поздоровлення".

Повідомлялося, що популярна модель Сьюзі Кортез кокетливо нахилилася в купальнику-бікіні.

На фото Кортез позує на березі моря у відкритому купальнику-бікіні. Вона стоїть до глядачів спиною, тому розгледіти можна тільки його завязочки.

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