Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала подтячнутые формы в одном белье из полосочек

Спортсменка очень популярна в сети благодаря своим выдающимся формам. На своих фото в Инстаграм девушка не только не скрывает свое тело, но еще и с гордостью его демонстрирует. Модель долгие годы тренировалась, чтобы получить идеальный результат.

Более того, фитнес-красотка получила титул Мисс «Самых красивых ягодиц», после чего Сьюзи начали называть исключительно так фактически под каждым ее снимком.

На новом фото спортивная красотка в очередной раз продемонстрировала, как выглядит ее подтянутая фигура после тренировок в зале и показала себя во всей красе. С каждым таким фото на Кортез все меньше и меньше одежды, а белье уже давно ушло за рамки приличного. Девушка надела нижнее белье, состоящее из одних лишь белых полосочек и совсем ничего не скрывающее.

Вот что пишут в сети на представленный Сьюзи кадр:

«Бесстыдница роскошная😍😘; вы словно расцветаете, это так красиво🌹🌹💜; милая девочка, от тебя просто не оторваться😍😛❤️; мне кажется, это очень смело🙃; вы должны продолжить этот фотосет😍👌; Поцелуй Сюзи 😍❤️; Вкусная кобылка !!! 😜🔥💣🍑; Красивая Сюзи❤️😘😘; Великолепно 💖; Привет, Сьюзи, ты тратишь много гламура; Какая красивая женщина. Элегантно и мило, какое чудесное фото ❤; Привет моя любовь 😍❤️🇲🇽».

Мы также писали, что Кортез не любит скромничать и всегда публикует достаточно смелые и даже провокативные кадры на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка обладает эффектной внешностью. Благодаря постоянным занятиям спортом, ей удалось добиться невероятной фигуры и скрывать Сьюзи ее не любит.

Брюнетка всегда подчеркивает ягодицы всевозможными бикини, необычным бельем и показывает себя с выгодного ракурса, как и в этот раз. Девушка повернулась спиной к камере в довольно тоненьком алом боди, который совсем не скрывал ее формы, а наоборот – лишь подчеркивал их.

Кортез удалось снова привлечь внимание фанатов благодаря упругим ягодицам.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц завлекла в кровать, оставшись в стрингах.

Как Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала, как достичь идеального "орешка"