Гуморист Максим Галкін збентежив публіку свіжим фото з дітьми співачки Алли Пугачової
Як передає Politeka.net, артист опублікував знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав семирічних Лізу і Гаррі в ранкову годину, зібравшихся до школи.
Одягнені в пальто та шапочки, дочка і син зіркового подружжя, з ранцями, папками й мішками для одягу, стояли в просторому передпокої. При цьому обличчя у малюків були зовсім нерадісні. У кожній руці в них було по сумці, а у хлопчика так і по дві. Швидше за все, діти, які тільки в цьому році пішли в перший клас, вже змучилися від навчання, ранніх вставань і купи інших нюансів.
"До школи як на свято. Товариш на задньому плані скам'янів від кількості речей у школярів 😂", - із сарказмом підписав фото їх батько.
Користувачі кинулися коментувати побачене, щиро шкодуючи Лізу та Гаррі:
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"Ох, нічосі🙈 вони від вас з'їжджають чи що?😂😂😂"
"Вирішили виселити дітей?😢😂"
"Та вже, речей в школу треба капець скільки! ️Хоча за нормами в початковій школі 500 грамів🙈"
"Діти в повному захваті"
"Бідні дитинки! Вони в школу на тиждень чи що?"
"А які щасливі обличчя у дітей 😂 😂 😂 👍 "
"Не видно радості на обличчях діточок. Бідолахи, стільки речей, ніби в тур по країні..."
"Господи! Вони з ночівлею йдуть туди чи що?"
Раніше ми повідомляли, в мережі не вщухають суперечки з приводу "справжніх" батьків двійнят. Користувачі частенько порівнюють зовнішність Галкіна і Пугачової із зовнішністю їхніх дітей. Зокрема, нещодавно предметом гарячих обговорень став фотоколаж з дитячими фото і батьків, і їхніх нащадків.
"Ліза і Гаррі схожі на Галкіна", "Ні, взагалі не схожі", "Галкін з сином так, але Пугачова з Лізою зовсім не рідня", "Ліза не схожа ні на батьків, ні з братом Гаррі. Схоже їх народжували різні сурогатні матері", "схожі, дуже! І Ліза схожа на маму", "Алла в дитинстві була руда і непоказна, а Ліза яскрава і красива", - коментували в мережі.
Нагадавши, сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна і Алли Пугачової:"життя зіпсували одним махом".
Як повідомляла Politeka, 71-річна Алла Пугачова хрипким голосом заявила про повернення на сцену.