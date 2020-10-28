Гарік Харламов не сумує після розставання з актрисою Христиною Асмус. Нещодавно він показав, з ким проводить час

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram відео, в якому у нього вдома засвітилася відома красуня, учасниця групи Little Big Соня Таюрська (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Користувачі, які останнім часом смакують в мережі роман Харламова і пишногрудої актриси Яни Кошкіної, дуже здивувалися. Правда, Таюрська цілком може позмагатися з Кошкіною формами.

Варто відзначити, крім Таюрської в посиденьках брав участь ще один виконавець з Little Big Ілля Прусикін.

Під час веселощів їм зателефонував шахрай. Компанія вирішила пожартувати над зловмисником і таким чином розважити себе.

Таюрська потрапила в кадр під час телефонної розмови: дівчина в спортивному костюмі пройшла на кухню, а потім в кімнату, де розташувалися Харламов і знімаючий його Прусикін. Соня ледь стримувала сміх, слухаючи комічну розмову Гаріка з незнайомцем. У підсумку шахрай зрозумів, що над ним жартують, образив коміка і перервав дзвінок. Гарік, Ілля і Соня вибухнули гучним сміхом.

"Майстер-клас на тему, як треба спілкуватися з шахраями ))", - підписав кадри Харламов.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Потрібно терміново мініатюру робити в Камеді😂, прям до сліз🤣"

"Я написав "П" 😂"

"Гарік ти супер 😂 😂 "

"До сліз😭 😭 😭, несіть Оскара 🤣 🤣 "

"Як він по голосу не впізнав) ща дивиться та ірже"

Нагадаємо, одним з перших чутки про зв'язок Харламова з Кошкіною написав Telegram-канал «Антиглянець», не згадавши артиста безпосередньо: «Кажуть, шоумен-комік, який нещодавно оголосив про розлучення, вхопив за видатні груди і не відпускає зірку шоу "Одного разу в Росії" на ТНТ». Користувачі тут же зметикували, що мова йде про актрису Яну Кошкіну.

Правда, згодом комік спростував цю інформацію:

"Кожен день в мережі спливають якісь "новини" про мою коханку, ще про щось - це дуже смішно. Яна Кошкіна з'явилася взагалі невідомо звідки, притому що ми з нею знайомі, перетиналися на різних проектах – через це якось навіть ніяково".

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

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