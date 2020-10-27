Популярна співачка і актриса Аліна Гросу, яка нещодавно розповіла про розлучення з чоловіком, поділилася несподіваним кадром

Влітку 2019 року відома українка вийшла заміж за молодого московського бізнесмена Олександра Комкова, повідомляє Politeka.net. Однак щастя пари тривало недовго.

У середині вересня Аліна Гросу заявила про розлучення з чоловіком. За словами артистки, наприкінці осені минулого року відносини погіршилися і в грудні Комков попросив пожити окремо один від одного.

Зірка припускає, що колишній чоловік пішов до коханки старше неї.

Попри всі проблеми в особистому житті, Аліна Гросу продовжує розвиватися у творчому плані. Красуня записує нові хіти й випускає кліпи.

Цього разу українська знаменитість опублікувала знімок в компанії двох хлопців. Аліна позувала в жовтому пальто з шарфиком на шиї. Вона трохи притиснулася до одного з молодих людей.

У пості красуня розповіла, що була на радіостанції, де можна послухати її пісні.

"Які взагалі радіостанції ви любите слухати?) і де б ще хотіли почути мої треки?)", - написала співачка.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Красуня❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Наша Українка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "на самому позитивному радіо-Гросу FM💣", " обожнюю дорожнє радіо, і Радіо Ваня !",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу сиділа на лаві в червоній сукні в білий горошок, бежевому пальто і білих туфлях-"човниках". В руках Аліна тримала списані від руки листочки паперу, а поруч з нею стояв стаканчик, мабуть, з кавою.

Нагадавши, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".

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