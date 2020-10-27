Популярна певица и актриса Алина Гросу, которая недавно рассказала о разводе с супругом, поделилась неожиданным кадром

Летом 2019 году года известная украинка вышла замуж за молодого московского бизнесмена Александра Комкова, сообщает Politeka.net. Однако счастье пары продлилось недолго.

В середине сентября Алина Гросу заявила о разводе с мужем. По словам артистки, конце осени прошлого года отношения ухудшились и в декабре Комков попросил пожить отдельно друг от друга.

Звезда предполагает, что бывший муж ушел к любовнице старше нее.

Несмотря на все проблемы в личной жизни, Алина Гросу продолжает развиваться в творческом плане. Красотка записывает новые хиты и выпускает клипы.

В этот раз украинская знаменитость опубликовала снимок в компании двух парней. Алина позировала в желтом пальто с шарфиком на шее. Она немного прижалась к одному из молодых людей.

В посте красотка рассказала, что была на радиостанции, где можно послушать ее песни.

"Какие вообще радиостанции вы любите слушать?) и где бы ещё хотели услышать мои треки?)", - написала певица.

За час пост собрал более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Красотка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Наша Украинка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "На самом позитивном радио - Гросу FM 💣", "Обожаю дорожное радио, и радио Ваня !", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу сидела на скамье в красном платье в белый горошек, бежевом пальто и белых туфлях-"лодочках". В руках Алина держала исписанные от руки листочки бумаги, а рядом с ней стоял стаканчик, видимо, с кофе.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Также Politeka писала, что мрачная Алина Гросу всполошила откровенным признанием после развода: "Я за ним...".