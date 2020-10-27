Популярна українська співачка Світлана Лобода одягла міні, яке навряд чи щось приховувало

Зірка регулярно публікує у своєму Instagram фото, від яких дух перехоплює, передає Politeka.net. Красуня без сорому хвалиться своїми ідеальними формами в найсміливіших нарядах.

Цього разу Світлана постала в короткій сукні з шовку, яка швидше нагадувала нічну сорочку. Довжина вбрання дозволяла помилуватися довгими стрункими ніжками артистки. А біле мереживо внизу вбрання служило відмінним акцентом.

Декольте вбрання також було сміливим, проте завдяки стильному намисту, воно не особливо притягувало погляд.

Лобода грала з волоссям, які розвіював вітер. Її макіяж складався з довгих чорних стрілок, лише підкресливши їх форму.

"Готові до романтичної вечері❤️", - написала артистка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Я звичайно бажаю смачного, але що у нас по новому треку?😂 але образ бомба🔥 😍", "неймовірна..❤ ️ ", "СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА ви неймовірні🙌 🏻❤️", "красуня", "Лобода це один суцільний парадокс🤔", "du hast🤔", "ах, яка жінка мені б таку❤️", " неймовірна❤️🔥 💥", " з ким пообідали? Світлано?", "Ти дуже самотня на мою думку", " які гарні ланцюжки 😍 👍", "кохана❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Лобода постала в красивих латексних лосинах, які ідеально виглядали на довгих ніжках.

Артистка підкреслила тонку талію товстим паском. Також співачка одягла прозору сорочку, під якою показався картатий топік, а зверху вона одягла такого забарвлення сорочку.

Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "все напоказ! Діти ж дивляться!».

Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".

Також Politeka писала, як виглядає Каблучка для заручин Світлани Лободи за $1,5 млн.