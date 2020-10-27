Популярна українська співачка Світлана Лобода одягла міні, яке навряд чи щось приховувало
Зірка регулярно публікує у своєму Instagram фото, від яких дух перехоплює, передає Politeka.net. Красуня без сорому хвалиться своїми ідеальними формами в найсміливіших нарядах.
Цього разу Світлана постала в короткій сукні з шовку, яка швидше нагадувала нічну сорочку. Довжина вбрання дозволяла помилуватися довгими стрункими ніжками артистки. А біле мереживо внизу вбрання служило відмінним акцентом.
Декольте вбрання також було сміливим, проте завдяки стильному намисту, воно не особливо притягувало погляд.
Лобода грала з волоссям, які розвіював вітер. Її макіяж складався з довгих чорних стрілок, лише підкресливши їх форму.
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"Готові до романтичної вечері❤️", - написала артистка.
За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Я звичайно бажаю смачного, але що у нас по новому треку?😂 але образ бомба🔥 😍", "неймовірна..❤ ️ ", "СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА ви неймовірні🙌 🏻❤️", "красуня", "Лобода це один суцільний парадокс🤔", "du hast🤔", "ах, яка жінка мені б таку❤️", " неймовірна❤️🔥 💥", " з ким пообідали? Світлано?", "Ти дуже самотня на мою думку", " які гарні ланцюжки 😍 👍", "кохана❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Світлана Лобода постала в красивих латексних лосинах, які ідеально виглядали на довгих ніжках.
Артистка підкреслила тонку талію товстим паском. Також співачка одягла прозору сорочку, під якою показався картатий топік, а зверху вона одягла такого забарвлення сорочку.
Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "все напоказ! Діти ж дивляться!».
Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".
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