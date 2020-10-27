Популярная украинская певица Светлана Лобода надела мини, которое едва ли что-то скрывало
Звезда регулярно публикует в своем Инстаграм фото, от которых дух перехватывает, передает Politeka.net. Красотка без стеснения хвастается своими идеальными формами в самых смелых нарядах.
В этот раз Светлана предстала в коротком платье из шелка, которое скорее напоминало ночную рубашку. Длина наряда позволяла полюбоваться длинными стройными ножками артистки. А белое кружево внизу наряда служило отличным акцентом.
Декольте наряда также было смелым, однако благодаря стильному ожерелью, оно не особо притягивало взгляд.
Лобода играла с волосами, которые развеивал ветер. Ее макияж состоял из длинных черных стрелок, лишь подчеркнув их форму.
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"Готовы к романтическому ужину❤️", - написала артистка.
За 40 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.
"Я конечно желаю приятного аппетита,но что у нас по новому треку?😂 но образ бомба🔥😍", "невероятная..❤️", "Светлана Сергеевна вы невероятны 🙌🏻❤️", "Красотка", "Лобода это один сплошной парадокс 🤔", "Du hast 🔥", "Ах, какая женщина мне б такую ❤️", "Невероятная❤️🔥💥", "С кем отобедали? Светлана?", "Ты очень одинока по-моему", "Какие красивые цепочечки 😍👍", "Любимая❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Светлана Лобода предстала в красивых латексных лосинах, которые идеально смотрелись на длинных ножках.
Артистка подчеркнула тонкую талию толстым пояском. Также певица надела прозрачную рубашку, под которой показался клетчатый топик, а сверху она надела такой расцветки рубашку.
Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».
Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".
Также Politeka писала, как выглядит помолвочное кольцо Светланы Лободы за $1,5 млн.