Популярная украинская певица Светлана Лобода надела мини, которое едва ли что-то скрывало

Звезда регулярно публикует в своем Инстаграм фото, от которых дух перехватывает, передает Politeka.net. Красотка без стеснения хвастается своими идеальными формами в самых смелых нарядах.

В этот раз Светлана предстала в коротком платье из шелка, которое скорее напоминало ночную рубашку. Длина наряда позволяла полюбоваться длинными стройными ножками артистки. А белое кружево внизу наряда служило отличным акцентом.

Декольте наряда также было смелым, однако благодаря стильному ожерелью, оно не особо притягивало взгляд.

Лобода играла с волосами, которые развеивал ветер. Ее макияж состоял из длинных черных стрелок, лишь подчеркнув их форму.

"Готовы к романтическому ужину❤️", - написала артистка.

За 40 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Я конечно желаю приятного аппетита,но что у нас по новому треку?😂 но образ бомба🔥😍", "невероятная..❤️", "Светлана Сергеевна вы невероятны 🙌🏻❤️", "Красотка", "Лобода это один сплошной парадокс 🤔", "Du hast 🔥", "Ах, какая женщина мне б такую ❤️", "Невероятная❤️🔥💥", "С кем отобедали? Светлана?", "Ты очень одинока по-моему", "Какие красивые цепочечки 😍👍", "Любимая❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Лобода предстала в красивых латексных лосинах, которые идеально смотрелись на длинных ножках.

Артистка подчеркнула тонкую талию толстым пояском. Также певица надела прозрачную рубашку, под которой показался клетчатый топик, а сверху она надела такой расцветки рубашку.

Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».

Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".

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