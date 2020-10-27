25-річна модель, гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого Кварталу" Лєра Товстолес здивувала своїм перетворенням

Красуня почала свою гумористичну кар'єру у 19 років тоді майбутня зірка дебютувала в Дніпропетровській лізі Клубу веселих і кмітливих. Пізніше красуня взяла участь в шоу "Ліга сміху", і далі вже "влаштувалася" в "Жіночому Кварталі".

В якості моделі красуня навіть брала участь в показі разом із зіркою подіумів Іриною Шейк. Плюсом такої професії Лєра вважає можливість подорожувати.

Крім активних зйомок красуня також веде свою сторінку в Instagram. Цього разу модель показала своє обличчя крупним планом, продемонструвавши доглянуте обличчя.

Лєра побувала у майстра, який надав її бровам форму.

"Шикарні БРОВИ немає брів, немає обличчя! А сучасні технології дозволяють мати брови всім! Головне потрапити до хорошого майстра...",- написала артистка.

За три години пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів.

"🤩 🔥Кішка", "красотуля😌 😻 🤤", "Бозе, Бозе, як ми се любимо🙂 😉", "я теж тут робив брови. Вже втомився від компліментів", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лєра Товстолес продемонструвала струнку фігуру в чорній міні-сукні, на шпильках. Неможливо не помітити довжелезні ніжки красуні, якими та хвалиться без докорів сумління.

Поруч з нею на сцені стояв екс-учасник "Время и стекло" і музикант «Mozgi» Позитив.

Раніше повідомлялося, що Лєра Товстолес попустувала на тлі кованих воріт в дивовижній сукні з гарним подолом, який раз у раз оголював її божественні ніжки в легких туфельках.

Нагадаємо, що розкішна блондинка з "Квартал 95" високо задерла сукню і засмущала жарким виглядом: "Воу, легше"

Як повідомляла Politeka, Кошового з " Квартал 95 «зняли на побаченні зі спекотною блондинкою, несподівані кадри:»Жека водив мене...".

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