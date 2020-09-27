Звезда студии "Квартал 95", актриса и модель Лера Товстолес удивила шалостями в новом платье

Как пишет Politeka.net, красотка разместила на своей странице в "Инстаграм" фото, на котором предстала в черном наряде с серебристым поясом. Фасон выделяется несколькими слоями и длинным подолом из множества полосок, которые развеваются только сзади и совершенно не скрывают стройные ножки знаменитости.

Лера Товстолес сфотографировалась во дворе жилого дома и зажгла там, используя все прелести своего платья. Так актриса покружилась, заставив ткань развеваться по сторонам, а на одном из кадров задрала подол высоко вверх.

"Слёзы счастья, смех и ваши глаза на @zhenskiykvartal_official! Первый концерт после карантина со зрителями!", - поделилась эмоциями артистка.

Пользователи социальной сети в комментариях высказали свое мнение о внешнем виде Валерии:

"И платье, и босоножки, и пояс, и украшения, и причёска, и всё прям очень красивое, Лера!!! Не дождусь премьеру 😍😍😍"; "Лера ❤️ ну как же вам идёт это платье!"; "Королева бала 👑♥️😍"; "Лерка, красивая.. я ослепла😂"; "Воу, воу, воу полегче 😂🤣🤣"; "Мне очень понравились все фото! Потрясающий образ!🌹💃🏼".

Напомним, что эффектная блондинка из «Квартал 95» задрала ножку, сверкнув роскошью: «Загляните за кулисы…»

Как сообщала Politeka, Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».

Также Politeka писала, что Лера Товстолес посветила бюстом в образе ковбойши: "Чуть помедленнее!".