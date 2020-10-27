Українська хореограф та учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала, як виглядає вдома

Кадр знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Не виходити з дому цілий день-це відпочивати або не вставати з-за комп'ютера? 😂 У вас зазвичай як?",- звернулася зірка до своїх фоловерів.

Шоптенко показала фото, на якому зображена в домашній обстановці. На ній надітий світлий светр.

Природну красу відомої танцівниці підкреслює легкий макіяж.

"Альонка, ви така мила, ніжна", - пишуть у коментарях.

Як повідомлялося до цього, учасниця шоу" Танці з зірками " Олена Шоптенко розповіла, що в ній змінилося після пологів

Після пологів зірка швидко повернулася до роботи і до спорту, проте це все ж не пройшло просто для її здоров'я. За словами Олени, не варто також поспішати, адже вона зробила помилку.

Шоптенко розповіла, що через плідну роботу відразу після пологів, у неї діагностували діастаз.

Нагадаємо, Олена Шоптенко вийшла заміж за Олексія Іванова в 2016 році, через півроку після розлучення з танцюристом Дмитром Дікусаром.

Олексій Іванов-колишній власник кількох рекламних агентств, співвласник приватної бібліотеки "BOtaN".

З майбутнім чоловіком Олена познайомилася під час одного з робочих проектів. З моменту початку романтичних побачень і до весілля пройшло півроку. Пишного торжества пара не організовувала-вони просто розписалися в РАГСі без свідків.

9 червня 2018 року Олена Шоптенко вперше стала мамою. Артистка народила сина з вагою 3 370 гр і зростом 52 см.новонародженого малюка назвали Олексієм, на честь батька.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко приголомшила виглядом, розстебнувши сорочку:"хвилини вихідного дня".

Як повідомляла Politeka, Олена Шоптенко поділилася своєю радістю: "перший раз в житті!".

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