Экс-участница нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1" хореограф Алена Шоптенко поделилась в соцсети своей радостью

Оказывается, знаменитость первый раз в жизни собирала грибы, сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм Алены.

На фото девушка стоит на опушке леса, на ней – бордовая длинная куртка, серые спортивные брюки и высокие кеды, на голове – кремовая шапочка. В правой руке звезда держит гриб.

"Сегодня я впервые собирала грибы в лесу 💪

Прошла курс молодого грибника у @kzmr_mlvch и тоже стала самозабвенно искать те самые белые грибы 🤩 Но это оказалось не так уж и просто 😅

На пути попадалось много поганок, мухоморов и всяких разных не идентифицированных для меня грибов, которые, как мне объснили относятся к виду «лучше не трогать, если не уверен». Конечно искреннюю радость вызывали найденные польские и маслята, которые тут же шли в корзину.

Ну а, когда мы находили «те самые» белые - восторга не было предела! 🤪 Ощущение, что ты находишь что-то невероятно ценное! ☺️

А ещё за время сбора грибов я узнала, что чем ярче и красивее, тем опаснее и, что поганки могут «маскироваться» под съедобные грибы 😱

И в связи с этим меня постоянно не покидала одна мысль. А грибы ведь очень похожи на людей 😁", – написала Алена Шоптенко.

Фанаты засыпали знаменитость поздравлениями и восторгами.

"😍 Класс! Поздравляю! С выздоровлением🔥👍,рад что Вы в хорошем настроении,берегите себя!)))🌷 Вы так хорошо выглядите в этой шапочке) Такая милая😍 100%🔥🔥 Алёнушка БУДЬ СЧАСТЛИВА !!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍🙌🙌 РЕДКИЕ БЕЛЫЕ ГРИБЫ - КАК РЕДКИЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ!!! АЛЁНА ЗДОРОВЬЯ ВАМ! Як здоров'я? Аххах такая смешная в этих сапожках и адидасах 🍁🍂🤗🍄🍁", – написали они.

Ранее мы писали, что экс-участница нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1" хореограф Алена Шоптенко призналась, что больше не намерена принимать участие в проекте в качестве танцовщицы. Шоптенко 12 октября на своей странице в Instagram написала, что участие в нынешнем проекте было самым коротким в ее жизни.

"Пожалуй, это был самый короткий сезон в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение", – рассказала Шоптенко.

По словам танцовщицы, покинув шоу, она жалеет только о том, что ее партнер по танцам певец Олег Винник за четыре эфира не успел показать все, на что был способен.

"Жалею только о том, что Олег Винник не успел показать все, на что способен! 💪🔥

Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце!", - написала Шоптенко.

В Сети бурно отреагировали на заявление Шоптенко. Однако мнения по этому поводу разделились. Кто-то пишет, что очень сожалеет, что пара не вернется на паркет и Шоптенко отказывается дальше танцевать в шоу, в то же время другие отмечают, что она давно уже это переросла и должна участвовать в проекте в роли судьи.

Напомним, измученная Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала о своей страшной болезни: "Это ни с чем не сравнимо".

Как сообщала Politeka, беда в семье Шоптенко из "Танців з зірками", муж обратился к украинцам: "Буду честен..."

Также Politeka писала, что неугомонная Монро вызвала восторг дикой выходкой с Поляковой и Винником: "Все премии будут наши".