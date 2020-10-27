Украинская хореограф и участница шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала, как выглядит дома

Кадр знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Не выходить из дома целый день - это отдыхать или не вставать из-за компьютера? 😂 У вас обычно как?», - обратилась звезда к своим фолловерам.

Шоптенко показала фото, на котором запечатлена в домашней обстановке. На ней надет светлый свитер.

Природную красоту известной танцовщицы подчеркивает легкий макияж.

"Аленка, вы такая милая, нежная", - пишут в коментариях.

Как сообщалось до этого, участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко рассказала, что в ней изменилось после родов. И призналась, что совершила ошибку.

После родов звезда быстро вернулась к работе и к спорту, однако это все же не прошло просто для ее здоровья. По словам Алены, не стоит также спешить, ведь она совершила ошибку.

Шоптенко рассказала, что из-за плодотворной работы сразу после родов, у нее диагностировали диастаз.

Напомним, Алена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова в 2016 году, через полгода после развода с танцором Дмитрием Дикусаром.

Алексей Иванов – бывший владелец нескольких рекламных агентств, совладелец частной библиотеки "BOtaN".

С будущим мужем Алена познакомилась во время одного из рабочих проектов. С момента начала романтических свиданий и до свадьбы прошло полгода. Пышного торжества пара не организовывала – они просто расписались в ЗАГСе без свидетелей.

9 июня 2018 года Алена Шоптенко впервые стала мамой. Артистка родила сына с весом 3 370 гр и ростом 52 см. Новорожденного малыша назвали Алексеем, в честь отца.

Напомним, что Алена Шоптенко ошеломила видом, расстегнув рубашку: "Минуты выходного дня".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко поделилась своей радостью: "Первый раз в жизни!".

Также Politeka писала, что Алена Шоптенко излила душу после вылета из "Танців з зірками": "Жалею только о том, что...".