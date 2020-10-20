Украинский хореограф, участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко рассказала, что в ней изменилось после родов

После родов звезда быстро вернулась к работе и к спорту, однако это все же не прошло просто для ее здоровья. По словам Алены, не стоит также спешить, ведь она совершила ошибку.

В этом хореограф призналась во время интервью в программе «Зірковий шлях», пишет Украина.

Шоптенко рассказала, что из-за плодотворной работы сразу после родов, у нее диагностировали диастаз.

"Это когда в животе появляется щель. Она видна только тогда, когда я делаю какие-то сгибания. Но это никоим образом не мешает мне жить, танцевать, работать и нормально выглядеть", - отметила хореограф.

К слову, Алена сообщила, что для нее привычны огромные нагрузки. Бывают периоды, когда из-за танцевальных проектов или каких-то постановок она танцует по 6-7 часов.

А когда работа в проектах заканчивается, Шоптенко занимается пилатесом, который помогает реабилитировать мышцы.

Напомним, в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко стала партнершей певца Олега Винника. Однако оба быстро покинули шоу, ведь у них подтвердилось заражение китайским вирусом.

Ранее сообщалось, что Алена Шоптенко показала своего двухлетнего сына, Алексея.

«Буквально на днях ко мне пришло осознание того, что ребенок мой уже совсем вырос! Если точнее, то во время примерки зимних ботинок», - пошутила Шоптенко.

Она рассказала, что в 1,4 года было намного тяжелее выбирать малышу обувь. Приходилось много раз примерять одну и ту же пару.

Напомним, что Алена Шоптенко ошеломила видом, расстегнув рубашку: "Минуты выходного дня".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко поделилась своей радостью: "Первый раз в жизни!".

Также Politeka писала, что Алена Шоптенко излила душу после вылета из "Танців з зірками": "Жалею только о том, что...".