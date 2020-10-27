Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск, яка не так давно оголосила про свою вагітність, порадувала шанувальників серією сміливих кадрів

31-річна чарівна блондинка завагітніла первістком від свого чоловіка Тома Дейлі - засновника бренду District Vision, передає Politeka.net. Про це красуня повідомила в кінці минулого місяця, виставивши на загальний огляд свій кругленький животик.

З тих пір на сторінці в Instagram, Ельза регулярно публікує знімки, на яких позує вагітною.

Цього разу модель одягла довгу білу сукню, крізь тонку тканину, можна було не тільки побачити вагітний животик, але красиві груди без білизни.

Найінтимніші деталі пробивалися крізь в'язаний наряд і надавали фото ще більшої пікантності.

Модель виставляла стрункі ніжки з довгого вирізу. Її волосся було розпущеним, і з ними грав вітер, адже фотосесія проходила на природі. Погляду відкривалися неймовірні краєвиди.

У пості зірка уточнила що одягла кашемірове плаття.

За годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали приємні повідомлення в бік вагітної красуні.

"Красива матуся", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Ельза Хоск позувала в міні-бікіні і прозорій накидці на тлі моря, посилаючи шанувальникам «повітряний» поцілунок. При цьому можна помітити, що животик у моделі вже досить сильно округлився.

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск позувала спершу в приспущених штанях і топі, які поступово знімає.

"Дівчинка", - розкрила стать майбутньої дитини красуня.

Шанувальники прийшли в захват від новини.

Нагадаємо, що Ельза Хоск позбулася одягу і завалилася на ліжко: "спокусниця".

А ще Politeka писала, що Ельза Хоск в романтичному міні поманила в ліжко: спокусниця.

Також Politeka повідомляла, що Ельза Хоск вийшла на вулицю без штанів і викликала фурор: "ви моя ікона".