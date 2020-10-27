Ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск, которая не так давно объявила о своей беременности, порадовала поклонников серией смелых кадров
31-летняя обворожительная блондинка забеременела первенцем от своего мужа Тома Дейли − основателя бренда District Vision, передает Politeka.net. Об этом красотка сообщила в конце прошлого месяца, выставив на всеобщее обозрение свой округлившийся животик.
С тех пор на странице в Инстаграм, Эльза регулярно публикует снимки, на которых позирует беременной.
В этот раз модель надела длинное белое платье, сквозь тонкую ткань, можно было не только увидеть беременный животик, но красивую грудь без белья.
Самые интимные детали пробивались сквозь вязаный наряд и придавали фото еще большей пикантности.
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Модель выставляла стройные ножки из длинного выреза. Ее волосы были распущенными, и с ними играл ветер, ведь фотосессия проходила на природе. Взору открывались невероятные виды.
В посте звезда уточнила что надела кашемировое платье.
За час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали приятные сообщения в сторону беременной красотки.
"Красивая мамочка", - написал один из пользователей сети.
Напомним, Эльза Хоск позировала в мини-бикини и прозрачной накидке на фоне моря, посылая поклонникам «воздушный» поцелуй. При этом можно заметить, что животик у модели уже достаточно сильно округлился.
Ранее сообщалось, что Эльза Хоск позировала сперва в приспущенных штанах и топе, которые постепенно снимает.
«Девочка», - раскрыла пол будущего ребенка красотка.
Поклонники пришли в восторг от новости.
Напомним, что Эльза Хоск избавилась от одежды и завалилась на кровать: "Искусительница".
А еще Politeka писала, что Эльза Хоск в романтичном мини поманила в постель: искусительница.
Также Politeka сообщала, что Эльза Хоск вышла на улицу без штанов и произвела фурор: "Вы моя икона".