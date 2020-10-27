Колишній чоловік Ксенії Собчак 48-річний Максим Віторган розповів, як хотів розправитися з письменником Олександром Ципкіним, приревнувавши його до дружини

Приводом для підозр стала поява Собчак на творчому вечорі Олександра, про що вона чомусь промовчала, розповів Вітроган YouTube-шоу Світлани Бондарчук «світла навколо світу».

"Вечеряли з Наташею Іоновою, і вона раптом каже: «а здорово ми вчора з тобою у Ципкіна запалили». Я такий: "що?"...Ми їдемо додому, я страшно злий. Дзвоню приятелеві, кажу: "є якийсь письменник Олександр Ципкін. Знайди мені, будь ласка, його телефон. Кажу в страшній злобі-на Ксенію, звичайно, а не на Ципкіна. Планка впала, все кипить. Мені надсилають телефон, набираю і кажу: «Олександр, Здрастуйте. Це вас турбує Максим Віторган, я чоловік Ксенії Собчак". Він каже:» так, Здрастуйте " ... я дуже розлютився на Ксенію, а Саші дісталося нема за що. Загалом, я кажу йому:»Якщо ви ще раз зателефонуйте або напишете моїй дружині, я встромлю вам палець в одне око, виткну з іншого і вирву перенісся". Виникла пауза. Потім він сказав:» Добре, але вам доведеться встати в чергу", — згадував артист.

Він, зазначив, що така відповідь його охолодила. Більш того, у Вітроган пізніше навіть подружився з письменником.

"Майже непомітно вийшло, що Саша увійшов в коло моїх досить близьких друзів. Він дуже понятійний, в ньому є внутрішній, вибачте за піднесений склад, моральний стрижень, який співзвучний з моїм, при тому що ми досить різні люди. Він, наприклад, спілкується з персонами, яким я не те щоб руки не подав, але дружити точно б не став» , — заявив актор.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

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