27-річна супермодель Жизель Олівейра дала слушні поради, порадувавши новим відео

Як передає Politeka.net, бразильська красуня, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому розповіла і показала, як правильно наносити макіяж (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, гаряча брюнетка постала в темному гольфику, що щільно обтягнув її апетитні округлості, спочатку, звісно, ненафарбованою. Поступово, крок за кроком, Жизель перетворювалася саме в ту красуню, яку знають і пам'ятають по фотографіях в Instagram.

"Урок з макіяжу. Скажіть, який продукт вам найбільше подобається! Я все ще схиблена на хайлайтері 🤤 ось продукти, які я використовувала: палітра тіней для повік, губна помада, чорна підводка, хайлайтер", - підписала кадри Жизель.

Користувачі кинулися коментувати, не скуплячись на компліменти:

"Я люблю цю дівчину"

"Така красива 😍"

"Схожа на принцесу Жасмін 😍 😍 😍 красива ♥"

"Ой!!!! Ти дуже красива!!!! мені це подобається !!!! ❤️"

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Дівчина присіла, вип'ятивши п'яту точку і зігнувши ногу в коліні. Заради соковитого кадру Олівейра повернулася до камери боком, стиснувши руки попереду так, щоб й без того апетитний бюст придбав ще більш розбурхуючий вигляд.

"Ось це стиль", «вау, красуня», «ідеал», «дуже красива», «ну нереальна», «дуже мило виглядаєш», «сама досконалість», "вогонь виглядаєш", - відреагували користувачі.

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