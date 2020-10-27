27-летняя супермодель Жизель Оливейра дала дельные советы, порадовав новым видео

Как передает Politeka.net, бразильская красотка, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором рассказала и показала, как правильно наносить макияж (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, горячая брюнетка предстала в темном гольфике, плотно обтянувшем ее аппетитные округлости, сначала, естественно, ненакрашенной. Постепенно, шаг за шагом, Жизель превращалась именно в ту красотку, которую знают и помнят по фотографиям в Инстаграм.

"Урок по макияжу. Скажите, какой продукт вам больше всего нравится! Я все еще помешана на хайлайтере 🤤 Вот продукты, которые я использовала: палитра теней для век, губная помада, черная подводка, хайлайтер", - подписала кадры Жизель.

Пользователи кинулись комментировать, не скупясь на комплименты:

"Я люблю эту девушку ✨"

"Такая красивая 😍"

"Похожа на принцессу Жасмин 😍😍😍 красивая ♥"

"Ой!!!! Ты очень красивая!!!! мне это нравится !!!! ❤️"

Ранее мы сообщали, соблазнительная Жизель в спортивных штанах и топе без бретелей пленила томной позой.

Девушка присела, выпятив пятую точку и согнув ногу в колене. Ради сочного кадра Оливейра повернулась к камере боком, сжав руки впереди так, чтобы и без того аппетитный бюст приобрел еще более будоражащий вид.

«Вот это стиль», «вау, красотка», «идеал», «очень красивая», «ну нереальная», «очень мило выглядишь», «само совершенство», «огонь выглядишь», - отреагировали пользователи.

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