Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася кадрами в джакузі

Як повідомляє Politeka, теледива опублікувала відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram.

Нікітюк показала, як проводить час в басейні і відпочиває в джакузі.

У сторіс вона показала, як вчить плавати свою племінницю Поліну.

Також Нікітюк похвалилася кадрами з гідромасажу.

"Тьотя в джакузі", - жартівливо підписала кадри телеведуча.

Крім того, вона похвалилася шпагатом, правда не своїм, а племінниці. І поцікавилася, чи можуть повторити це її фоловери.

Як відомо, Леся Нікітюк обожнює свою сім'ю. Вона душі не чує в своїх маленьких племінницях, адже своїх дітей поки у теледіви немає, але вона дуже любить малюків. Поки шоувумен із задоволенням проводить час з племінницями.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк стала хрещеною матір'ю. Цікаво, що така подія напророкувала їй ворожка.

"Це дуже хороша людина, яка любить тварин. Але найважливіше, що я бачу, - це дитина. Якщо у людини його немає, то в найближчому майбутньому з'явиться. Або ж будуть Хрестини. Коли ти хрестиш дитину, то енергетично приймаєш її за свою", - заявила ясновидиця Белла на програмі "хто проти блондинок", яку веде Нікітюк.

Нагадавши, завзята Леся Нікітюк не на жарт розпустилася в ліжку.

Як повідомляла Politeka, набрала 12 кілограмів Леся Нікітюк з "Орла і решки" приголомшила визнанням.

Також Politeka писала, що відчайдушна Нікітюк в Тоненькому ТОПі здивувала зайвими частинами тіла.