Популярная украинская ведущая Леся Никитюк развеселила соцсети забавным видеороликом
Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, вначале ведущая в банном халате и с полотенцем на голове любуется красной туфлей, затем подбрасывает ее вверх и попадает себе в лоб. Недовольно потирая лоб, она рассматривает обувь, затем – отбрасывает ее.
Следующий кадр – Никитюк уже одета в сиреневое короткое платье, туфли на ней, а волосы ведущей развеваются якобы от ветра. Но внимательные поклонники тут же заметили краешек фена в правом углу видео, Лесе кто-то невидимый помогает создать "ветреную атмосферу".
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Фанатам понравился новый ролик звезды, о чем они сообщили в комментариях.
"Шо ти шо ти, так можно і в око 😮 Наша Леся,як завжди,гарненна,живенька,епатажна ,коротше-бомбаракетасуперпетарда💥💥💥💥💥💥 Крутоо🔥🔥😍 Алибаба али Леся)) Кто заметил фен? 😈 Фена вообще не видно😆😆😆 Фен з боку видно😂 Ахахах.....і носик фєна нєчаяно виглянув)))) Леся это у тебя из за узких каблуков так носок ноги деформировался ? Леся найкраща!!!!", – написали они.
Напомним, блондинка из «Квартал 95» зажгла с соблазнительной Астафьевой и шаловливой Никитюк.
Как сообщала Politeka, Никитюк в экстра-мини и с бокалом в руках похвасталась танцами на пилоне: "Леся, мама знает?".
Также Politeka писала, что Никитюк с кольцом на безымянном пальце огорошила новостью: «А вот теперь можно и…».