Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвалилась в соцсетях кадрами со своего дня рождения

Как сообщает Politeka, ссылаясь на страницу знаменитости в Инстаграм, Леся выложила два снимка, на которых она в окружении воздушных шариков полулежит на зеленой лужайке.

На звезде – джинсы, черный откровенный топик и розовый свитер, сзади нее – много букетов цветов, которые ей подарили гости вечеринки, которую Леся устроила в честь своего дня рождения. Возле Леси сидит белая собачка.

"В этом году решила сделать День Рождения своей мечты ... дом, салат шуба, родные и близкие ... не хватало конешно Веры Сердючки😁але следующем году .. Эх закачу вечеруху😉 Всем еще раз спасибо за комментарии и поздравления! Люблю", – подписала снимки Никитюк.

Фанаты одобрили снимки, высказавшись об этом в многочисленных комментариях.

"З Днем народження Леся!Добра вам радості та щастя!Ви найкраща!🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 Лесю, з днем народження тебе!😘😘😘❤️❤️❤️. Ти наше сонечко! Я не уявляю наше телебачення без тебе, ти геній Весь Хмельницький Базар (Толкучка) вітає з прийдешнім Днем народження тебе, бажає тобі щастя та кохання❤️ ", – написали они.

Ранее мы писали о том, что 32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк подразнила публику очередним пикантным снимком. Девушка похвасталась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. На фото Леся сидит на стуле, на ней надеты короткие джинсовые шорты, позволяющие фанатам насладиться длинными загорелыми ногами знаменитости и белая блузка, открывающая плечи и грудь Леси.

На голове у знаменитости – красный венок, в распущенные волосы заплетены цветы. На пальце Никитюк можно увидеть колечко. Леся сообщила своим поклонникам, что ждет от них подарков на свой День рождения. Напомним, Леся родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.

Как сообщала Politeka, набравшая 12 килограммов Леся Никитюк из "Орла и решки" ошеломила признанием.

Также Politeka писала, что бесшабашная Никитюк в тоненьком топе удивила лишними частями тела.