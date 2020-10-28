34-річна російська співачка, блогерка і зірка телешоу "Дом-2" Ольга Бузова стривожила несподіваною заявою
Як пише Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram, фоловери дівчини спантеличені через її новий пост.
"Нас б'ють, ми літаємо", - написала Бузова.
Також вона опублікувала фото, на якому багатьом здалася дуже сумною. На знімку Бузова відображена в чорному одязі.
Хтось припустив, що можливо смуток Бузової якось пов'язана з її хлопцем Давою.
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"Чому такий грусненький піст?", "Ольга тобі дуже важко перебити крила. Молодець, таких як ти немає«, " що у вас з Давою? ви посварилися або вже помирилися судячи по сторіс у Дави???", "Ох, це так. Це дуже загартовує) тільки вперед🚀 чим більше перешкод, тим впевненіше йдеш до мети», - пишуть фоловери Ольги Бузової.
"Все Буде Добре🙏 🏽❤️", - підтримав кохану репер дава.
Відзначимо, що чутки про розставання Ольги Бузової і репера DAVA ходять вже давно, у шанувальників раз у раз з'являються нові приводи вірити в їх правдивість. Однак досі зоряна пара не коментувала ці новини.
Нагадаємо, що Оля Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.
Як Politeka писала, що зухвала Ольга Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом.
Також Politeka повідомляла, що збуджена Оля Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.