34-річна російська співачка, блогерка і зірка телешоу "Дом-2" Ольга Бузова стривожила несподіваною заявою

Як пише Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram, фоловери дівчини спантеличені через її новий пост.

"Нас б'ють, ми літаємо", - написала Бузова.

Також вона опублікувала фото, на якому багатьом здалася дуже сумною. На знімку Бузова відображена в чорному одязі.

Хтось припустив, що можливо смуток Бузової якось пов'язана з її хлопцем Давою.

"Чому такий грусненький піст?", "Ольга тобі дуже важко перебити крила. Молодець, таких як ти немає«, " що у вас з Давою? ви посварилися або вже помирилися судячи по сторіс у Дави???", "Ох, це так. Це дуже загартовує) тільки вперед🚀 чим більше перешкод, тим впевненіше йдеш до мети», - пишуть фоловери Ольги Бузової.

"Все Буде Добре🙏 🏽❤️", - підтримав кохану репер дава.

Відзначимо, що чутки про розставання Ольги Бузової і репера DAVA ходять вже давно, у шанувальників раз у раз з'являються нові приводи вірити в їх правдивість. Однак досі зоряна пара не коментувала ці новини.

Нагадаємо, що Оля Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.

Як Politeka писала, що зухвала Ольга Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом.

Також Politeka повідомляла, що збуджена Оля Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.