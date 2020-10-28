34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова встревожила неожиданным заявлением

Как пишет Politeka со ссылкой на страницу звезды в Инстаграм, фолловеры девушки озадачены из-за ее нового поста.

«Нас бьют, мы летаем», - написала Бузова.

Также она опубликовала фото, на котором многим показалась очень грустной. На снимке Бузова запечатлена в черной одежде.

Кто-то предположил, что возможно грусть Бузовой как-то связана с ее парнем Давой.

«Почему такой грусненький пост?», «Ольга тебе очень трудно перебить крылья. Молодец, таких как ты нет», «Что у вас с Давой? вы поссорились или уже помирились судя по сторис у Давы???», «Ох, это да. Это очень закаляет) Только вперед🚀 Чем больше препятствий, тем увереннее идешь к цели», - пишут фолловеры.

«Всё будет хорошо 🙏🏽❤️», - поддержал возлюбленную рэпер Дава.

Отметим, что слухи о расставании Ольги Бузовой и рэпера DAVA ходят уже давно, у поклонников то и дело появляются новые поводы верить в их правдивость. Однако до сих пор звездная пара не комментировала эти новости.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Как Politeka писала, что дерзкая Ольга Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.