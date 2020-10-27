Хореограф Влад Яма, суддя проекту "Танці з зірками", відкрився публіці з нового боку

Як передає Politeka.net, 38-річний шоумен опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у спортивному одязі за цікавим заняттям на самоті.

Так, Яма в синій футболці і чорних трениках вийшов на пробіжку і, судячи з кадру, був без дружини Ліліани. Зірка козирнув біцепсами та іншими м'язами в дії, застигнувши в "польоті".

У хореографа, як виявилося, є своя філософія правильного бігу, про що він повідав у підписі.

"Чи любите ви бігати так, як це люблю я?.. Ще зі шкільних років я обожнював біг. Спочатку хотілося пробігти швидше однокласників 30 метрів, потім 60, 100... У старших класах зрозумів, що спринт - не моя фішка (ноги занадто довгі️️), а ось середні дистанції - саме воно. Там, де потрібно мати холодний розум: не поспішати на початку (не "гнати" зі старту, як робить більшість), ніжно прискоритися в другій половині і потерпіти до фінішу. Так, у 9-му класі я виграв шкільні змагання на 1000 метрів, потрапив до шкільної збірної. Далі була міська естафета, але це вже зовсім інша історія, за мотивами якої можна знімати кіно... Цікаво, розповісти?", - поділився Яма.

Користувачі кинулися коментувати:

"У здоровому тілі здоровий дух👌. Ви - молодець❤️"

"Люблю бігати тверезим"

"Цікаво"

Раніше ми повідомляли, Влад Яма, як суддя "Танців з зірками", зробив раптове зізнання про те, що з кожним ефіром хвилюється "як в перший раз". Шоумен звабив шикарним луком в класичних жилетці й брюках синього кольору і блакитній сорочці.

Нагадавши, Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною:»Ну, взагалі вогонь".

Як повідомляла Politeka, м'язистий Влад Яма з " Танців з зірками "здивував спекотним виглядом після тренування:"Красунчик і трудяга".