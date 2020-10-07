Влад Яма рассказал, удалось ли ему помириться с Лесей Никитюк после конфликта на шоу "Танці з зірками"



Хореограф отметил, что конфликт, который произошел с Лесей Никитюк на шоу "Танці з зірками", был спонтанным. Телеведущую больно зацепил комментарий строгого судьи, поэтому они и не смогли найти общий язык. Об этом сообщается на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram, передает Politeka.net.



"Я этого точно не планировал и 100% не хотел. Но что произошло, то произошло", — объяснил Влад.

Яма также признался, что сейчас регулярно общается с Лесей Никитюк на различных съемках, но чувствует – небольшая капля напряжения таки существует.

Ранее сообщалось, что Влад Яма "дорого заплатил" за славу и успех в шоу-бизнесе. Откровенное заявление танцор сделал в интервью программе "Зірковий шлях".

По словам Влада, после переезда в Киеве он мечтал стать чемпионом мира. Но уже через год танцору пришлось попращаться с мечтой, поскольку он получил серьезную травму.

«У меня треснул хрящик, который покрывает надколенник с внутренней стороны. Сначала это была просто боль, потом появился отек. И я не мог нормально ходить. Начинал хромать. Потом я попал к врачам, которые мне сказали, что надо оперировать. Мне сделали первую операцию. А через четыре года то же самое повторилось со второй ногой», - откровенно рассказал Влад.

Узнав свой тяжелый диагноз, Влад Яма не сдерживал слез и сразу же позвонил родителям: «Я очень хорошо помню этот момент, я лежал на диване, у меня были слезы на глазах. Позвонив родителям, я сказал, что не могу танцевать. Они стали меня успокаивать».

Напомним, Фреймут публично отчитала Яму, при всех назвав его "мужчинчиком": "Влад, работай над..."

Как сообщала Politeka, Влад Яма стал жертвой травли, признание танцора огорошило фанатов: «И губы разбивали, и нос…».

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