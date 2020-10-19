Знаменитый украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма восхитил страстными кадрами с женой

Танцор поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Когда-нибудь обязательно полетим на Кубу!.. А пока - просто потанцуем», - подписал фото Яма.

Пользователям Сети он показал страстный танец с женой. Яма запечатлен в джинсах и расстегнутой безрукавке, а его жена танцует в платье с цветочным узором и в бежевых босоножках на шпильках.

Кадры восхитили подписчиков танцора.

«Класс!», «Топ», «Ну вообще огонь», - пишут в комментариях.

Отметим, личная жизнь Влада Ямы некоторое время была тайной за семью замками. Однако позже стало известно, что в 2007 году танцовщик познакомился с девушкой по имени Лилиана. Вскоре молодые стали жить вместе. Предложение будущей жене Влад сделал в новогоднюю ночь 2014 года.

Свадьбу сыграли тайно, в кругу близких родственников. На мероприятии присутствовало около 50 человек. Праздновали на теплоходе. Молодожены не стали затягивать с детьми, и через полтора года родился сын Лион.

Напомним, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".

Как сообщала Politeka, скандал Влада Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".

Также Politeka писала, что Влад Яма рассказал, как попал на телевидение после кастинга с Натальей Могилевской.