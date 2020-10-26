Судья "Танців з зірками" Влад Яма поделился впечатлениями от последнего выпуска шоу

Как сообщает Politeka.net, он выложил фотографии из закулисья программы на своей странице в соцсети "Инстаграм". Знаменитый танцор запечатлен в том же образе, в котором щеголял во время съемки: голубая рубашка, синие штаны в полоску и жилетка из такой же ткани. На одном из снимков Влад Яма сел на ступеньки, сжал руки в замок и показал напрягшиеся бицепсы. На другом звезда уже стоит на ногах с руками в карманах.

"Вчера состоялся уже девятый, очень яркий эфир «Танцев со звездами». Замечательные постановки, невероятный оркестр, ощутимый прогресс звезд, одним словом - Праздник Танца. Я неоднократно подчеркивал, что для меня большая честь участвовать в создании рейтингового шоу страны. И тем приятнее, что этот проект именно танцевальний", - признался член жюри. - "Каждый эфир волнуюсь, как в первый раз. Но иначе, наверное, никогда и не будет. И это нормально. Надеюсь, что вам, родные, тоже нравятся наши «Танці»... Ну а некоторые недовольства звезд воспринимаю с улыбкой, но доброй. Обнимаю, ваш судья".

Пользователи социальной сети ответили на обращение Влада Ямы и расcказали, что о нем думают:

"Класс 👍👍👍 Обожаю шоу! 🤩 Оно просто супер! И Вы, Влад, тоже супер! 😍🔥❤️❤️❤️"; "Вооружен и очень опасен😍"; "Влад , Вы большой молодец , всегда справедливые комментарии...."; "Наиболее объективный судья этого проекта"; "Яма же вчера был chocoладный? 🤔🥥 Вводит тут нас кто-то в заблуждение.. 😁😏🦊".

Напомним, Влад Яма с обнаженным торсом ошеломил страстью с красоткой-женой: «Ну, вообще огонь».

Как сообщала Politeka, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".

Также Politeka писала, что скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".