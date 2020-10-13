Известный украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвастался результатами интенсивной тренировки

Звезда выложил на своей странице в "Инстаграм" свежее селфи, которое сделал сразу после пробежки, сообщает Politeka.net. На фото он запечатлен в ярко-красной спортивной майке, его голова слегка сверкает на солнце от пота, а сосредоточенный взгляд красноречиво говорит о перенесенных нагрузках. На заднем плане можно заметить густую зелень и морскую синеву.

"Позади - море и 11 километров бега. Ноги сегодня несли сами, а кроссовки были продолжением ноги🏃🏼", - поделился Влад Яма своими впечатлениями в описании к публикации.

В комментариях пользователи соцсети похвалили звезду "Танців з зірками" за поддержание спортивной формы даже на курорте:

"Круто! Умеете вы, Влад, хорошо проводить время 😘💪🏻😎🏃🏼‍♂️💋💋💋"; "За 11 км респект👍🤘"; "Влад! Как отель? Нам он очень нравится в Турции"; "Полететь в Турцию чтоб побегать"; "Красавчик и трудяга! Успех - результат! Благодарю за вдохновляющий пример!👏😍😍".

Ранее Влад Яма разместил в микроблоге снимок вместе с маленьким сынишкой Леоном и красавицей женой Влада Лилией в нарядном черном платье. Танцор взял ребенка на руки, а счастливая мама его поцеловала.

Напомним, что скандал Ямы и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".

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