Кадри нового сезону серіалу "Свати" сколихнули фанатів

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися в Instagram на фан-сторінці

Відзначається, що в сьомому сезоні серіалу «Свати» тривають пригоди Жені і двох її сімей.

Сільських жителів Будько і міських інтелігентів Ковальових, які, незважаючи на величезну різницю в менталітеті і способі життя, обожнюють своїх онуків і спільними силами намагаються їх виховувати.

У новому сезоні герої в своїх фантазіях переносяться в XIX століття, де ведуть життя поміщиків. В одному з епізодів глядачі побачать Валю та Івана в юності.

Шанувальники серіалу активно обговорюють побачене. Також фанати допитуються, коли вже можна буде насолидоитися переглядом серіалу.

"Це дуже класно», "нарешті", " Ура! Дочекатися. Я думаю буде не гірше. Чекаємо виходу, щоб оцінити. Спасибі за Вашу роботу", " коли він вже буде то?", "Коли ж вони вже будуть", а" коли буде вже полювання подивитися", - пишуть в мережі.

Відзначимо, зйомки серіалу в 2019 році призупинили через пандемію.

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