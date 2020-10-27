Кадры нового сезона сериала «Сваты» всколыхнули фанатов

Как передает Politeka.net, кадры появились в Инстаграм на фан-страничке

Отмечается, что в седьмом сезоне сериала «Сваты» продолжаются приключения Жени и двух её семей.

Деревенских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалевых, которые, несмотря на огромную разницу в менталитете и образе жизни, обожают своих внуков и общими силами пытаются их воспитывать.

В новом сезоне герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков. В одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана в юности.

Поклонники сериала активно обсуждают увиденное. Также фанаты допрашиваются, когда уже можно будет насолидоитися просмотром сериала.

«Это очень классно», «Наконец-то», «Ура! Дождались. Я думаю будет не хуже. Ждём выхода, чтобы оценить. Спасибо за Вашу работу», «Когда он уже будет то?», «Когда же они уже будут», «А когда будет уже охота посмотреть», - пишут в Сети.

Отметим, съемки сериала в 2019 году приостановили из-за пандемии.

Напомним, Валюха из «Сватов» заинтриговала появлением с мальчиком и девочкой, очень похожи: «Это внуки?»

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