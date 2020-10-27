Телеведуча Леся Нікітюк змусила шанувальників пильно вивчити її ультравідвертий образ, щоб розгадати шараду
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в золотисто-бронзовому вбранні.
Божевільний виріз на грудях і не менш божевільний внизу, що доходить аж до трусиків, розбурхує фантазію. Більш того, блондинка підлила масла у вогонь, не надівши бюстгальтера і показавши пружні принади.
Леся в чорних панчохах, з яскравим макіяжем і ідеальною укладкою, розставила ніжки й хижо подивилася в камеру, вхопившись за локон.
"Чого немає на 2й фотці? 🤔 Знайди відмінність👇 👇 👇", - збентежила загадкою Нікітюк, змусивши всіх пригорнутися до екранів.
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"Сережка на лівому вусі відсутня на 2 фото)"
"Другої ноги, як і на першій😂 а, взагалі, образ - бомба🎉"
"Що за тигриця в стрічці?💓"
"От же ж, сиджу розгадую"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк здивувала пристрасними обіймами з Іллею Падзіною, партнером Ольги Фреймут в шоу "Танці з зірками". Їх спільні фото опубліковані в Instagram.
На знімках парочка тісно притиснулася один до одного і продемонструвала непідробну пристрасть. Падзіна схопив свою партнерку за талію і з насолодою вдихнув аромат її волосся. Нікітюк, у свою чергу, приклалася рукою до стегна красеня і пограла зі своїм волоссям.
"Шикарний вигляд-шикарний вечір☺️ і прикольний Dance 💃 кайфанула прям Дивилися? Як вам?", - поцікавилася зірка в підписі.
"Леська, все було класно, я не могла очей відірвати❤️❤️❤️❤️❤️😍"; "шикарна тигриця !♥️♥️♥️🤤"; "Ви просто клас, вау ! ❤ ️"; "добре взявся😄"; "хлопчина, поки тримав тебе за стегно, в космос злітав разів п'ять", - відреагували користувачі.
Нагадавши, Фреймут на тлі Нікітюк зганьбилася на" Танцях з зірками", відео нового фіаско
Як повідомляла Politeka, Ользі Фреймут після Кухар дісталося від Нікітюк, на "Танцях з зірками" стало ще спекотніше.
Також Politeka писала, що Фреймут з "Танців з зірками" вбила наповал різким висловлюванням.