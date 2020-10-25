Популярная украинская ведущая Леся Никитюк призналась, почему решила танцевать с Олей Фреймут на «Танцях з зірками»

В новом выпуске любимого многими шоу, который выйдет на экраны 25 октября, к нынешним конкурсантам присоединятся выпускники проекта, среди которых будет и Никитюк. Как выяснилось, она исполнит номер с Олей Фреймут и Ильей Падзиной. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Леся объяснила такой выбор.

Ведущая признала, что многие спрашивают ее, почему она выбрала именно Фреймут, а некоторые даже добавляют, что «она же деревянная».

«- Леся ты что танцуешь с Фреймут??? Серьезно?? - Леся она же деревянная…танцуй с Сантой, или Мейхер!! Ловите ответочку ...», - написала ведущая.

Никитюк отметила, что ее приглашение на шоу было неожиданным, однако она долго не раздумывала. По словам ведущей, Фреймут сейчас «персонаж номер один», ведь она немного скандальная, знает много историй, а зрителям интересно за ней наблюдать.

«Она чудаковатая, скандальная, всегда почему-то бледная...Открою секрет, мне нравятся такие персонажи! Она то ли псих, то ли пришелец, я вообще сомневалась что она существует», - откровенно призналась Никитюк.

По словам ведущей, она хочет получше узнать Фреймут, а затем прямо в эфире раскрыть свое мнение о ней.

Отметим, что ранее у Фреймут уже были столкновения с Никитюк и Машей Ефросининой, когда те были приглашенными ведущими на «Танцях». Так, Ефросинина с сарказмом припомнила конкурсантке ее словам о самых больших ошибках в ее жизни. А Никитюк подарила Фреймут кусок ламината, намекнув ее партнеру Илье Падзине, что если телеведущая опоздает на репетицию, то ему будет чем ее заменить.

Также добавим, что у Фреймут на проекте регулярно возникают конфликты с судьей Катериной Кухар. Их столкновения нередко приводят к словесным перепалкам.

Напомним, Фреймут в перерыве от «Танців з зірками» похвасталась развлечениями, напялив кольчугу.

Как сообщала Politeka, Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.

Также Politeka писала, что конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый уровень, страсти на "Танцях з зірками" накаляются.