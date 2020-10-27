Відома телеведуча Ольга Бузова показала, як змінила образ

На фото Бузова позувала в каві, яку вирішила розсебнути, а образ доповнила топом. Ольга сиділа на стільці в гримерці, хвалячись нафарбованими бровами і новою зачіскою. Телеведуча цього разу вирішила використовувати косий проділ, так як це знадобилося для нового образу. Дівчина в сторіс висловилася, що їй дуже так йде. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли хвалити або критикувати зміни в зовнішності Бузової. Все через те, що Ольга викинула кадри в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "засліплює".

Повідомлялося, що 34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова вразила різким схудненням.

Бузова показала фото, на якому зображена в рожевому костюмі на ковзанці. Короткий топ вбрання оголює її живіт.

"Ось така я сьогодні 💞 👸 🏻 💞 дуже інтенсивна була тренування", - написала блогерка.

Ми писали, що 34-річна російська співачка, зірка проекту "Дом-2" і телеведуча Ольга Бузова показала ідеальну фігуру перед дзеркалом.

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