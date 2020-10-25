Известная телеведущая Ольга Бузова показала себя на репетиции
На фото Ольга позировала в штанах, коротеньком топе и сапогах. Красотка стояла у микрофона, а образ дополнила цепочкой на шее. Волосы у Бузовой были собраны в хвост, как можно заметить, телеведущая репетировала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Усердно работай, усердно играй", - написала Бузова под фото.
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На втором кадре Ольга позировала в аналогичном виде, только можно увидеть наушники на ней. Топ очень сильно прижимал бюст красотки, как можно заметить по фото.
"Мощь", - подписан был лаконично кадр.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как фото было выброшено в сторис Инстаграм. Но так и хочется добавить: "Бомба замедленного действия".
Сообщалось, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в соцсетях на то, как она устала в последнее время.
Отметим, что на фото Бузова выглядит не такой уж и усталой. На звезде черные обтягивающие лосины, короткий топик и высокие ботинки. Волосы Бузова собрала в хвостик, но особое внимание обращает на себя пресс певицы – отчетливо видны "кубики" на животе знаменитости.
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