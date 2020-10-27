Известная телеведущая Ольга Бузова показала, как изменила образ

На фото Бузова позировала в кофе, которую решила рассегнуть, а образ дополнила топом. Ольга сидела на стуле в гримерке, хвастаясь накрашенными бровями и новой прической. Телеведущая в этот раз решила использовать косой пробор, так как это понадобилось для нового образа. Девушка в сторис высказалась, что ей очень так идет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли хвалить или критиковать изменения во внешности Бузовой. Все из-за того, что Ольга выбросила кадры в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Ослепляет".

Сообщалось, что 34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова поразила резким похудением.

Бузова показала фото, на котором запечатлена в розовом костюме на катке. Короткий топ наряда обнажает ее живот.

«Вот такая я сегодня 💞👸🏻💞 Очень интенсивная была тренировка», - написала блогерша.

Мы писали, что 34-летняя российская певица, звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова показала идеальную фигуру перед зеркалом.

В одном из видео немного растрепанная Ольга поблагодарила пришедших зрителей за подаренную энергетику

Напомним, дерзкая Ольга Бузова перестала быть похожа сама на себя

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