Погода в Україні 28-29 жовтня ще буде теплою, переважно сухою, і навіть часто сонячною
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Однак така погода триватиме недовго. Вже з п'ятниці температура почне опускатися і підійдуть звідусіль різні дощі - від густої хмарності, невеликих опадів в помірних, сумних, осінніх.
Завтра, 28-го жовтня, у більшості областей України протягом дня очікується + 13 + 18 градусів, на півдні до +20 градусів.
Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний.
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Дощів у середу в Україні не передбачається. Про це подбає антициклон.
Погода в Києві 28 жовтня буде теплою і без дощів. Температура повітря вдень прогріється до + 15 градусів.
«У столиці також є ще два дні якогось лайт-літа, тепла і суха погода навколо, а з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі», - попередила синоптик.
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Очікується, що буде тепло і з невеликою кількість опадів. Дощів, за словами фахівців, буде набагато менше норми.
Температура повітря втримається на рівні 1-8° тепла. Також зазначається, що це перевищить багаторічні значення на один–півтора градуси.
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