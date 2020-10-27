Погода в Україні 28-29 жовтня ще буде теплою, переважно сухою, і навіть часто сонячною

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Однак така погода триватиме недовго. Вже з п'ятниці температура почне опускатися і підійдуть звідусіль різні дощі - від густої хмарності, невеликих опадів в помірних, сумних, осінніх.

Завтра, 28-го жовтня, у більшості областей України протягом дня очікується + 13 + 18 градусів, на півдні до +20 градусів.

Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний.

Дощів у середу в Україні не передбачається. Про це подбає антициклон.

Погода в Києві 28 жовтня буде теплою і без дощів. Температура повітря вдень прогріється до + 15 градусів.

«У столиці також є ще два дні якогось лайт-літа, тепла і суха погода навколо, а з 30-го жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі», - попередила синоптик.

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Очікується, що буде тепло і з невеликою кількість опадів. Дощів, за словами фахівців, буде набагато менше норми.

Температура повітря втримається на рівні 1-8° тепла. Також зазначається, що це перевищить багаторічні значення на один–півтора градуси.

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