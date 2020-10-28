Відома співачка Світлана Лобода показала, як відпочиває на курорті

На фото Світлана позувала в чорному купальнику, а образ доповнила стильною прикрасою на шиї. Лобода дивилася прямо в об'єктив камери, хвалилася пишним бюстом. На другому кадрі співачка зробила селфі, ставши напівбоком. Красуня залишила волосся розпущеним, роблячи кадр більш цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри опублікувала Лобода в сторіс, але так і хочеться додати: "так виглядає рай, який ідеальний захід Сонця".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася стрункими ніжками в латексі.

Артистка підкреслила тонку талію товстим паском, радуючи фігурой фанатів. Співачка ще доповнила образ сорочкою, під якою можна побачити картатий топік.

Ми писали, що популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила шанувальників, показавши справжню красу в гримерці.

"Ми знову повернулися в графік і я просто кайфую від цього! Три концерти за тиждень, попереду зйомки великої реклами і нового кліпу, а головне - нові зустрічі з Вами!! Що ще артисту потрібно для щастя ...» - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, грайлива Лобода у вузьких шортах нагнулася перед камерою, засвітивши зайве

А ще Politeka повідомляла, що Лобода на тлі пальм дала помилуватися розкішним бюстом

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