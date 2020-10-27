Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, показала, как проводит время в отпуске
На фото красотка позировала в купальнике. Светлана снимала себя довольно близко, демонстрируя упругое тело и пышный бюст перед фанатами. Волосы у певицы были распущенными, а образ артистка дополнила украшениями на шее. Лобода подошла на пляже к факелу и показала себя возле огня. Кадры получились интересными и даже соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не писали под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Лучший вид, так выглядит рай".
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Сообщалось, что популярная украинская певица Светлана Лобода похвалилась стройными ножками в латексе.
Артистка подчеркнула тонкую талию толстым пояском. Также певица надела прозрачную рубашку, под которой показался клетчатый топик.
Сообщалось, что популярная украинская певица Светлана Лобода показала безупречную фигуру, нарядившись в крохотное бикини.
На опубликованных снимках Лобода позирует в крохотном черном бикини, которое эффектно подчеркивает ее и без того точеную фигуру.
Напомним, игривая Лобода в узких шортах нагнулась перед камерой, засветив лишнее
А еще Politeka писала, что Лобода на фоне пальм дала полюбоваться роскошным бюстом
Также Politeka сообщала, что растрепанная Лобода в миниатюрном купальнике показала бюст во всей красе